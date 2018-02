Warin : Trubel im Haus der Zukunft

Freizeittreff ist in der Woche außer donnerstags täglich von 14 bis 19 Uhr geöffnet.

von Roland Güttler

02. Februar 2018, 05:42 Uhr

Trubel im Wariner „Haus der Zukunft“ (HdZ) – an die 20 Mädchen und Jungen flitzen um 17 Uhr durch die Räume. Leise geht es nicht zu, eben so, wie bei Kindern, die so richtig in ihrem Element sind. Birgit Jepsen, pädagogische Leiterin im HdZ, hat schon zu tun, um ihre „Rasselbande“ manchmal zu bändigen. „Ich bin hier fast täglich“, verkündet der neunjährige Noah aus Klein Labenz; auch Neele (13) aus Warin kommt „öfters“. Der zehnjährige Torge, ebenfalls aus der Zwei-Seen-Stadt, ist hingegen nur „alle zwei Wochen hier“.

Das Haus der Zukunft ist eine Einrichtung der Evang.-Luth. Kirchengemeinde Warin. Seit 2009 hat sich die Felicitas gGmbH aus Wismar laut Jepsen „zu 60 Prozent eingemietet“. Geöffnet ist das HdZ am Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag täglich von 14 bis 19 Uhr. „Aber meistens sind um 18 Uhr alle weg“, so Jepsen, „es gibt keinen Bedarf mehr nach längerer Öffnungszeit. Früher haben wir freitags bis 22 Uhr gearbeitet.“ Die Änderung liegt auch an der Altersstruktur: Ab Klasse eins und bis 14 Jahre können die Kinder aktuell kommen.

Für die pädagogische Leiterin wird 2018 kein einfaches Jahr, da Projekte ausgelaufen sind und sie somit „weniger Leute“ habe.

Ausführlich in der Tageszeitung und per ePaper