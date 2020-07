Witzin : Verein pflegt den Dorfplatz in Loiz

Gemeindevertreter stimmen für Jahrespauschale von 100 Euro

von Michael Beitien

23. Juli 2020, 05:00 Uhr

Der Paten-Vertrag zwischen der Gemeinde Witzin und dem Bungalowverein in Loiz ist in Papier und Tüten. Für die Pflege des Dorfplatzes in Loiz erhält der Verein eine Jahrespauschale von 100 Euro. Dem hat die Gemeindevertretung von Witzin auf ihrer jüngsten Sitzung zugestimmt. Der Verein verpflichtet sich, im Zeitraum von Mai bis September monatlich auf dem Dorfplatz den Rasen zu mähen und den Müll zu beseitigen. Die Pauschale erhält der Verein als Ausgleich für die Strom- und Benzinkosten.

Vereinsmitglieder hatten sich auch in den vergangenen Jahren um den Platz gekümmert. Jetzt wird ihr Einsatz weiter konkretisiert.