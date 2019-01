von Onlineredaktion SVZ

17. Januar 2019, 08:22 Uhr

Am Donnerstag, 24. Januar, findet in Pinnow wieder ein Videovortrag statt. Wolfgang Hübner aus Pinnow berichtet von 19.30 Uhr an im Pinnower Bürgerhaus über seine Rundreise durch Kuba von Ost nach West. Veranstalter ist der Kultur- und Heimatverein Pinnow. Der Eintritt ist frei.