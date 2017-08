Neue SVZ-Serie: „Kleine und große Gartenwunder“ : Vier-Meter-Marke ist geknackt

vergrößern 1 von 1 Foto: privat 1 von 1

Im Garten von Familie Heiner Grabbert aus Witzin wuchs vor drei Jahren die regionale Rekord-Sonnenblume von 3,97 Metern. Wird heuer gar die Vier-Meter-Marke geknackt?, fragten wir in der gestrigen Ausgabe in Rahmen der SVZ-Sommerserie „Kleine und große Gartenwunder“.

Die Antwort kam schnell: „In Sternberg, 4,03 m und noch nicht aufgeblüht!“, teilte Jenny Brauer per Facebook mit. Der Garten der Familie Brauer, zu der noch Ehemann Marcel sowie die Kinder Paula (12) und Tim („wird Sechs“) gehören, befindet sich am Wasserwerk in Sternberg. Etwas mehr zur Rekordpflanze erfuhren wir dann per Anruf. „Die Kinder haben die Sonnenblumen ausgesät. Paula und Tim haben im Garten eine eigene Blumenwiese, aber die Sonnenblumen sind in diesem Jahr absolut ihre Lieblinge“, so Jenny Brauer. Sie habe die Höhe von 4,03 Meter gemessen. Und auf dem Foto ist deutlich zu erkennen: Die noch nicht aufgeblühte Sonnenblume überragt die anderen um einiges. Jenny Brauer erwartet gar, dass der Rekordhalter noch weiter wächst.

In ihrem Garten, ihrem Sommerdomizil, hat die Familie ansonsten von allem etwas angebaut: „Zwiebeln, Möhren für die Kinder, Erbsen, Gurken, Tomaten, Porree, Sellerie, Kartoffeln“, so die Sternbergerin.

von Roland Güttler

erstellt am 25.Aug.2017 | 12:10 Uhr