Dabel : Volleyball und Party

von svz.de

16. August 2019, 05:00 Uhr

Die 26. Beachparty des Karnevalclubs Dabel (KCD) findet am morgigen Sonnabend am Holzendorfer See statt. Um 9.30 Uhr startet das Turnier für alle angemeldeten Freizeit-Volleyball-Teams. Es geht traditionell um den Wanderpokal des Präsidenten des KCD. Während des Turniers sorgt der Karnevalverein für kühle Getränke und Gegrilltes.

Nach dem sportlichen Wettkampf steigt ab 20 Uhr die Sommernachts-Discoparty mit einem bekannten DJ aus der Region. Der Eintritt kostet acht Euro.

Zu dieser Party sind nicht nur die Wettkämpfer des Vormittages eingeladen, sondern auch alle Dabeler und ihre Gäste. Ein Höhepunkte wird der Auftritt der Garden des KCD.