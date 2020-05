Sternberg : Vorfreude auf ein Rapsblütenfest im nächsten Jahr

Mutmach-Fototermin mit Landesrapsblütenkönigin

von Roswitha Spöhr

10. Mai 2020, 20:00 Uhr

Was macht die amtierende Landesrapsblütenkönigin MV Kathrin I. vor dem Sternberger Rathaus? Das mag sich mancher am Sonnabend gefragt haben. Denn eigentlich hätte der Verein „Sternberg und Mehr“ am vergangenen Wochenende mit hunderten Gästen unter dem Motto „Das Land ist gelb!“ das 18. Landesrapsblütenfest feiern wollen. „Wir wissen, es kam anders. Den Schutzmaßnahmen in der Corona-Krise Rechnung tragend, wurde das Fest abgesagt. Wir alle hoffen, dass im Mai 2021 das Landesrapsblütenfest MV wie gewohnt in Sternberg stattfinden kann. Um uns allen Mut zu machen und an das beliebte Fest zu erinnern, haben sich Kathrin I. und Mitglieder des Vereins zu einem Fototermin aufgestellt“, erklärt Vorsitzende Waltraut Ulrich für den Vorstand.