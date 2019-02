Warin : Vortrag von der Steinzeit bis zur Gegenwart

von svz.de

20. Februar 2019, 19:43 Uhr

Von der Jungsteinzeit über die Gegenwart bis in die Zukunft – so weit reicht die Zeitspanne, die Dr. Robert Sommer betrachtet und dabei den Artenschutz im Blick hat. Der Biologe forscht und lehrt an der Universität Rostock im Bereich Biodiversität, Natur- und Artenschutz. Nun holt der Naturpark Sternberger Seeland den Fachmann in seiner öffentlichen Vortragsreihe nach Warin. Am heutigen Donnerstag heißt es um 19 Uhr im Naturparkzentrum „Perspektiven des faunistischen Artenschutzes in der Agrarlandschaft mit einer Rückschau in die Jungsteinzeit – Entstehung, Schutz und Erhaltung unserer Kulturlandschaft“. Zum Beginn des Vortrags wird eine Reise in die nacheiszeitliche Urlandschaft unternommen. Ein zweiter Teil zeigt die historische Entwicklung der Veränderungen, sowie die Ursachen der heutigen Gefährdung von biologischer Vielfalt in der Agrarlandschaft

Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.