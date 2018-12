von svz.de

27. Dezember 2018, 06:42 Uhr

Innerhalb der Wintervortragsreihe in der Stadthalle Warin wird am 8. Februar die Frage gestellt: „Warum Jagd?“. In der Veranstaltung, die um 19 Uhr beginnt , hält der Leiter des Hegerings Weiße Krug Ingolf Schröder einen Vortrag zum Thema. Der Eintritt ist frei.