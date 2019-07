von Roland Güttler

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Bereich der Oberen Seen bei Sternberg ist ein Eldorado für Wanderer und Nording Walking. Aber auch Badelustige finden hier idyllische Flecken. So etwa an der malerischen Bucht an der Südostspitze des Wustrowsees: mit glasklarem Wasser, einer Bank zum Verweilen samt Blick auf die mitten im See gelegene Möweninsel.