Dabel : Weihnachtsbäckerei im Pfarrhaus

Einen Anruf von der Grundschule bekam Familie Kuhlmann aus Dabel. Die ersten Plätzchen in der Brotdose von Tochter Klara waren Lehrerin Simone Froese aufgefallen und schmeckten so lecker.

von Roswitha Spöhr

06. Dezember 2018, 09:06 Uhr

Es entstand die Idee, gemeinsam zu backen. „Platz ist im Pfarrhaus genug“, schlug Oma Ingrid, Kirchenmusikerin aus Dabel, gleich vor. In der Küche des Pfarrhauses rollten die Mädchen und Jungen fleißig Teig aus, stachen Plätzchen und verzierten diese. Papa Martin hatte den Teig schon vorbereitet und sorgte für die Sicherheit am Ofen. Eine kleine Apfelpunsch-Tafel mit den selbstgemachten Mürbeteigplätzchen rundete die Weihnachtsbäckerei ab. „Für die Kinder war der Tag eine Überraschung“, sagt Simone Froese.

Bis alle in das geschmückte Pfarrhaus kamen, wusste nicht einmal Klara von der Weihnachtsbäckerei. Eine tolle Aktion finden auch die Kinder. „So schön wie hier im Pfarrhaus hätten wir das in der Schule nicht hinbekommen. Denn da ist einfach nicht so viel Platz“, sagt Simone Foese. Ein kleines Tütchen mit den Plätzchen nimmt jedes Kind zum 2. Advent mit nach Hause, der Rest wird bei der Weihnachtsfeier der Klasse aufgenascht.