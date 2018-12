Brüel : Weihnachtsbaum traditionell mit Stern

Der Baum präsentiert sich in bester Lage.

von Roswitha Spöhr

20. Dezember 2018, 10:23 Uhr

13 Meter hoch, bestückt mit vielen LED-Lichtern und oben auf der Spitze wieder der traditionelle Stern, so thront der Weihnachtsbaum vor dem Brüeler Rathaus. Die Fichte stand zuvor mindestens 25 Jahre auf einem Grundstück der Familie Ehrich in der Schweriner Straße in Brüel. „Um den Weihnachtsbaum in jedem Jahr an seinen Platz zu bekommen, haben wir immer Helfer“, sagt Bauhofsleiter Norbert Krienke. Der Baustoffhandel Schlichting übernimmt den Transport und stellt ihn vor dem Rathaus auf. „Ingo Kühn unterstützt uns in seiner Freizeit mit der Drehleiter der Sternberger Feuerwehr. Das ist eine gute Zusammenarbeit mit ihm“, so Krienke. Auf der Suche nach dem nächsten Baum hält der Bauhofsleiter übrigens das ganze Jahr über Ausschau. „Wer einen zur Verfügung stellen möchte, kann sich gern im Bauhof melden – auch, wer Tannengrün für die Kübel vor dem Rathaus oder den Friedhof bereitstellen kann.“