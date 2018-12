Neukloster : „Weihnachtsmanni“ auf dem Klosterhof

Stadt, Vereine, Schulen und Privatleute organisieren Fest in Neukloster.

von Michael Beitien

06. Dezember 2018, 09:09 Uhr

Auf diesen Moment warten schon ganz viele Kinder: der „Weihnachtsmanni“ kommt am Sonnabend nach Neukloster. Den etwas abgewandelten Spitznamen hat der Mann im roten Mantel wegen des Vornamens seines Darstellers: Manfred Büchler. Abgesehen von Ausnahmen spielte er in den vergangenen Jahren immer die Hauptrolle beim Weihnachtsmarkt in Neukloster. Und er dürfte auch in diesem Jahr wieder die Kinder zu Scharen anziehen, wenn er am Sonnabend gegen 16 Uhr begleitet von Engeln mit Kutsche und Pferden auf dem Klosterhof eintrifft.

Hier organisiert die Stadt Neukloster traditionell den Weihnachtsmarkt und wird dabei von Vereinen, Schulen und Privatleuten unterstützt. Von 14 bis 18 Uhr gibt es ein adventliches Treiben, das sich auch auf die Kirche, das Museum und die Jugendscheune erstreckt. In der Kirche findet beispielsweise eine Ausstellung mit Krippen statt. Der Museumsverein lädt in seinem Haus zu Kaffee und Kuchen im alten Wohnzimmer mit Kachelofen ein.

An den verschiedenen Ständen und in Pavillons auf dem Museumshof präsentieren sich unter anderem das Reha-Zentrum, der Förderverein zur Erhaltung der Klosterkirche, der Neuklosteraner Carneval Club oder auch der Reit- und Fahrverein Strameuß.

Die Regionale Schule zeigt unter anderem Ergebnisse aus dem Kunstunterricht, Gymnasiasten bieten Kulinarisches an und Viertklässler der Grundschule unter anderem Kinderpunsch und Plätzchen.

In der Jugendscheune können Weihnachtsmarktbesucher basteln. Das organisiert die Kindertagesstätte. Der Keramikzirkel unter Leitung von Rainer Baku präsentiert sich ebenfalls in diesem Haus. Auch gibt es Kuchen, Kinderpunsch, Schmalzbrote und Kaffee.

Programm Beim Weihnachtsmarkt am 8. Dezember von 14 bis 18 Uhr treten auf der Bühne auf dem Klosterhof Akteure aus der Region auf: 14 Uhr: Weihnachtliches Programm mit dem Chor Zeitlos , 15.15 Uhr: Tanzgruppe Buratino unter Leitung von Sarah Peters, 16 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmannes mit Engeln in einer Kutsche, 16.30 Uhr: Funkengarde vom Uneigennützigen Neuklosteraner Carneval Club (UNCC), Leitung: Kristin Fischer, Jenny Holtz, Andrea Blau, 17 Uhr: Konzert der Klasbachtaler Blasmusik unter Leitung von Malte Praetorius. In der Kirche gibt es von 14 bis 18 Uhr eine Krippenausstellung mit Begleitung durch die evangelische Flötengruppe unter Leitung von Renate Maercker und mit den Solisten Angelika von Quadt, Heide Nemitz und Moritz Niens. Auf dem Klosterhof soll es ab 14 Uhr verschiedene Stände sowie unter anderem Tombola, Ponyreiten und Kutschfahrten geben. In der Jugendscheune bastelt die Kindertagesstätte. In dem Gebäude und auch im alten Wohnzimmer des Museums werden Kaffee und Kuchen angeboten.