Sternberg : Weihnachtsoratorium erklingt in Stadtkirche

Das berühmte Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach wird am Sonnabend, 8. Dezember, um 17 Uhr erstmals in der Sternberger Stadtkirche aufgeführt – und das in großer Besetzung.

von Franca Niendorf

07. Dezember 2018, 09:23 Uhr

Rund 70 Sänger der Schweriner Paulskantorei, vier Gesangssolisten und ein großes Orchester unter der Leitung von Christian Domke kommen zu diesem Konzert nach Sternberg und stimmen mit der zeitlos schönen Musik der Kantaten I bis III von Bach auf die Weihnachtsgeschichte ein.

Es gibt noch Karten zu 25, 18 und ermäßigt zwölf Euro in der Sternberger Touristinfo und an der Abendkasse. Für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.