Diakoniewerk Kloster Dobbertin : Wein- und Präsentkisten für das Jahresendgeschäft

vergrößern 1 von 3 Foto: erge 1 von 3





von Roland Güttler

erstellt am 16.Nov.2017 | 12:17 Uhr

Im Holzbereich der Sternberger Werkstätten im Rachower Moor, einer Außenstelle des Diakoniewerks Kloster Dobbertin, ist man derzeit voll damit beschäftigt, „das Weihnachtsgeschäft abzudecken“, so Gruppenleiter Robert Raasch. Zum Jahreswechsel hin seien wieder besonders viele Wein- und Präsentkisten gefragt. „Zirka 45 000 Kisten fertigen wir übers Jahr vor allem für einen Großkunden im norddeutschen Raum“, so der 39-jährige Raasch. Dabei handelt es sich um „Henne-Verpackung“ aus Bremen, in dessen bundesweitem Katalog die Sternberger gelistet sind. Hinzu kämen immer wieder kleinere Aufträge im Zusammenhang mit den Stückzahlen, verkündet der Ex-Dabeler, der seit 2005 in Neuhof, einem Ortsteil der Stadt Goldberg, wohnt. Um die „Stoßzeiten ein bisschen zu entspannen“, so Raasch, „gibt es neuerdings bei den Einer-Wein-Kisten eine Kooperation mit den Güstrower Werkstätten.“

Raasch ist persönlich übrigens in der Karriereleiter gerade eine Stufe höher gestiegen und hat seit 1. November den Produktionsleiterposten für den gesamten Werkstättenbereich übernommen, auch für den Standort Lübz.

Je nach Wunsch werden die Kisten beflammt, eine Arbeit u.a. für Sebastian Dietzel aus Sternberg. Eine von zwei Frauen bei den Tischlern – trotz Gender ist das nach wie vor vor allem ein Männerberuf – ist Sandra Jäger, ebenfalls aus Sternberg. „Ich arbeite auf eigenem Wunsch hier seit dem 1. Dezember 2010“, weiß die 29-Jährige ganz genau. Ursprünglich habe sie Hauswirtschaftshelferin gelernt. Aber das mit dem Holz ist ihr Metier. „Ich mache hier fast alles, Weinkisten, den Einbrand, Schleifen, Böden“, sagt die kleine (1,52 m), aber zupackende Frau, die im Oktober in den gemeinsamen Werkstattrat der Diakonie Dobbertin mit den Außenstandorten in Sternberg und Lübz gewählt wurde. Mit Gerd-Siegfried Lormes aus Goldberg ist noch ein zweiter Beschäftigter vom Rachower Moor in die fünf Mitglieder umfassende Vertretung der Beschäftigten gewählt worden. Zur Freude von Kerstin Schneppmüller, Ansprechpartnerin in den Sternberger Werkstätten und hier im sozialen Dienst tätig.

„Die Werkstätten des Diakoniewerks Kloster Dobbertin haben über 300 Beschäftigte, darunter 100 hier in Sternberg“, so Schneppmüller. Diese wohnen in Witzin, Brüel, Warin, Hohen Pritz, Sternberg, Goldberg, Dobbertin oder Ventschow, „aus dem ganzen ehemaligen Altkreis Sternberg eben und angrenzend“, so Schneppmüller. Täglich werden sie zur Arbeit hin- und wieder zurück gefahren. Über die Hälfte kommen aus der Häuslichkeit mit ambulanter Betreuung, teilweise wohnten sie aber auch ganz allein.

Insgesamt gibt es in Sternberg acht Arbeitsbereiche sowie den Berufsbildungsbereich.