Wie passen Freimaurer und Bienen zusammen?

von Michael Beitien

17. Januar 2019, 08:19 Uhr

Werbung für den Naturpark Sternberger Seenland in Wismar: Am Mittwoch, 30. Januar, um 19 Uhr, begrüßt die Freimaurerloge „Zur Vaterlandsliebe“ bei einem Gästeabend Jan Lippke, den stellvertretenden Leiter des Naturparkzentrums, als Referenten. Lippke wird über die aktuellen Projekte im Naturpark berichten. Dabei geht es unter anderem um die Renaturierung der Moore, die Entwicklung der Fledermauspopulation, eine Kartierung der Wildbienen- und Spinnenvorkommen, um neue Gäste in der Fauna Westmecklenburgs und schützenswerte Tierarten.

Der Wariner Wolfgang Griese ist Mitglied der Loge. Wie er informiert, setzt die Freimaurerloge ihre Veranstaltungsreihe mit allgemein interessierenden Vorträgen anlässlich der öffentlichen Gästeabende fort.

Die Veranstaltung findet im Vereinssaal des Logenhauses Wismar in der Lübschen Straße 50, erste Etage, statt. Die Veranstalter freuen sich über eine rege Teilnahme und interessante Diskussion.