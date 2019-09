Witzin/Schwerin : Witziner Alphörner beim Festival

Witziner Alphörner beim Festival

von svz.de

06. September 2019, 05:00 Uhr

Am Freitag, Sonnabend und Sonntag findet im Freilichtmuseum Schwerin-Muess das diesjährige Windros-Folk-Festival für traditionelle Musik, ihre Instrumente und der Weltkulturen im zeitgemäßen Gewand statt. Konzerte, Seminare, Workshops und Vorträge geben Interessierten einen Einblick in die Traditionen und Techniken alter Musikkulturen. Dazu werden erstmalig auch die traditionellen „Mecklenburger Alphörner“ mit ihrer Geschichte, der Bauweise ihrer Instrumente und der Mecklenburger Alphornmusik ihren Beitrag leisten. Denn Fritz Reuter hat mit seinen Erinnerungen in seinen dichterischen Werken dem Mecklenburger Alphorn eine kulturhistorische Würde unseres Landes gegeben. Die Witziner Alphornbläser nehmen erstmalig an diesem kulturellen und internationalen Festival mit zwei Gruppen teil. Am Sonnabend präsentiert sich die erst im November 2018 gegründete Kinder- und Jugendgruppe ab 13 Uhr im Rahmen des Familienprogramms an der Agrarscheune auf dem Museumshof. Und ab 17 Uhr bietet die MV-Senioren-Alphorngruppe ein einstündiges Programm am Hirtenkaten.