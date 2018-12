von svz.de

27. Dezember 2018, 06:44 Uhr

Am 31. Dezember um 19 Uhr beginnt auf dem Golchener Hof in der SilvesterScheune eine Musik-Zeit-Reise. Bauer Korl lädt zum 14. Mal zur Silvesterparty in Golchen ein, in diesem Jahr unter dem Motto „Zeitreise durch die Jahrzehnte der Musik“. Karten unter Telefon 038483/292 80.