Wamckow : Zeitreise mit Harfe und Querflöte

In 20 Jahren erlebten rund 15 000 Besucher die Konzerte in einer kleinen Dorfkirche

05. März 2019, 12:00 Uhr

„Jeux à deux“ - unter diesem Titel erlebten die Besucher des Konzerts in der Wamckower Dorfkirche am Sonntag eine besondere musikalische Zeitreise mit Harfen- und Flötenklang. Zu Gast waren Angela Postulka und Verena Lorenz aus Schwerin. Die Musikerinnen gehören der Mecklenburgischen Staatskapelle an. Solo-Piccoloflötistin Angela Postukla ist schon 28 Jahre dort im Engagement, Solo-Harfenistin Verena Lorenz seit 20 Jahren. Beide erhielten ihre Ausbildung an renommierten Hochschulen, Angela Postulka an der Musikhochschule Dresden, Verena Lorenz am Mozarteum in Salzburg.

Musik aus verschiedenen Jahrhunderten, von der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert, Musik aus den verschiedensten europäischen Ländern hatten sie für ihr Programm ausgewählt. Mit beschwingten Klängen spanischer Renaissance-Musik von Diego Ortiz begann die Zeitreise. Heiter, besinnlich, träumerisch ging es weiter. Mit Elfenreigen, Tanzstücken von Joseph Lauber, Rossinis Andante für Flöte und Harfe oder einer Bach-Sonate fingen die Künstlerinnen musikalischen Zeitgeist ein. Ein Hörgenuss war die Arabesque von Claude Debussy, dem französischen Komponisten des Impressionismus – träumerisch perlende, ineinander verschwimmende Klänge.

Ganz nah, mit Auge und Ohr, waren die Spiel- und Klangeffekte der Harfe zu erleben beim Solospiel von Verena Lorenz. Der „Chanson dans la nuit“, komponiert von Carlos Salzedo, einem profunden Kenner dieses Instruments, bot alle Möglichkeiten, ihre Meisterschaft auf diesem Instrument zu zeigen.

Der musikalische Streifzug durch Europa war Norbert Rethmann Anlass, in seinen Schlussworten den Europa-Gedanken ins Publikum zu tragen. Angesichts nationalistischer Bestrebungen in einigen Ländern formulierte er als Kerngedanken: Europa ist der Garant für Frieden, Europa ist der Garant für Interessenausgleich, Europa entsteht durch uns.

In den rund 20 Jahren des Bestehens der Veranstaltungsreihe in der Wamckower Dorfkirche dürften wohl bis zu 15 000 Menschen in die kleine Kirche gekommen sein, resümierte Norbert Rethmann. Ziel sei es, Menschen zusammenzubringen. Dazu gehören auch die Einladungen ins Gutshaus der Familie.

An diesem Abend gab es für Norbert Rethmann eine besondere Ehrung: Die Weiße Rose, überreicht von der Familie Pils, den Besitzern von Schloss Neuhoff bei Bibow. Herbert Pils ist Initiator von „Weiße Rose – Zeichen setzen“, einer Gemeinschaft, die für Demokratie und Toleranz eintritt.