Golchen : Zeitreisen beim Dorfjubiläum

Heutige und frühere Golchener feierten die Ersterwähnung des Ortes vor 800 Jahren

19. August 2019, 05:00 Uhr

„Der Gedenkstein wie auf Felsen steht und so Jahrhunderte durchlebt, damit er sich misst an der Zeit mit Erwartung von Beständigkeit“ – mit diesen Worten wird die rote Schleife und das weiße Tuch von einem riesigen Findling heruntergezogen. Zum Vorschein kommt die Aufschrift: 1219 – 2019 800 Jahre Golchen.

Am Wochenende fand die Feierlichkeit anlässlich 800 Jahre Golchen statt. Sie wurde eingeleitet mit der Enthüllung des Gedenksteins am Eingang zu dem 114-Seelen-Dorf. Dem voraus ging der erste Auftritt der „Dörpkinner“ der Kindertagesstätte Golchen. Die mit 89 Jahren älteste Dorfbewohnerin, Lydia Boldt durfte eine Zeitkapsel spicken – mit der Tageszeitung, der Ortschronik, dem Festprogramm, Münzen und den ersten Artikeln zur Festvorbereitung.

Brüels Bürgermeister Burkhardt Liese wünschte sich, dass dieses Fest allen in Erinnerung bleibt und das „auch noch in 70 und 80 Jahren“. Weiter kam er auf die Geschichte zu sprechen. Im Jahr 1219 wurde das Gut Golchen zur Klostergründung „Sonnenkamp“ in Neukloster in dessen Besitz aufgenommen. „Damit wurde Golchen sogar drei Jahre eher erwähnt als Brüel“, wusste Liese. Besiegelt wurde die Gedenksteinenthüllung mit zwei Trompetensoli durch den Musiker Stefan Fischer, einem ehemaligen Golchener, und sieben Mitgliedern der Brüeler Schützengilde von 1425 mit Salutschüssen.

Dem offiziellen Teil folgte der gemütliche Part. Für die Kinder waren Schminken, Bastelstände, Karussell und Hüpfburg aufgebaut, für die Erwachsenen so einige Stände zum Kaufen, Schauen, Mitmachen und Kulinarischem. Die Frauen des Dorfes hatten für ein riesiges Kuchen- und Tortenbüfett gesorgt. Das Allerwichtigste aber war: Man traf sich mal wieder, nicht nur die derzeitigen Dorfbewohner. Die ehemaligen nutzten die 800-Jahr-Feier, um in der alten Heimat vorbeizuschauen und Freunde zu treffen. So auch Erwin Reich (70), Martin Schaffert (75), Günter Maaß (67), Annegret Lohde (67) und Uwe Schandtke (65), der hier geboren wurde und als einziger dieser Runde immer noch hier lebt. „Erst einmal hatten wir echt Probleme, uns wiederzuerkennen“, so Annegret Lohde. Auch Golchen sieht jetzt ganz anders aus.

Einst standen hier Bauernhäuser und Ställe. Jetzt gibt es viele schöne, moderne Häuser. „Hier auf dem Festplatz stand früher ein Pferdestall – schade, dass er weg ist“, so Martin Schaffert. „Zu unserer Kinderzeit gab es eine Kastanienallee bis runter zum Schloss. 1964 wurde die Straße nach Brüel fertig. 1965 wurde in Golchen oben der Häuserblock gebaut und in dem Zuge auch die Kanalisation hier runter. Dabei wurde die Allee gefällt. Schön, dass wieder eine neue gepflanzt wurde, freuen sich alle. „Aber die wundervolle Trauerrotbuche wurde leider auch gefällt. Darunter haben wir abends immer mit unseren Freunden gesessen“, erinnerten sich die Männer.