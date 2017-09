Sternberger Seenland : Zu Fuß, per Rad oder im Kahn

vergrößern 1 von 1 Foto: Roswitha Spöhr / Archiv 1 von 1

von Wibke Niemeyer

erstellt am 09.Sep.2017 | 12:00 Uhr

Auf geführten Touren sind Einheimische und Urlauber eingeladen, unsere schöne Region zu erkunden. Nach den Angaben der Veranstalter haben wir einen Überblick zusammengestellt.



Mit Stadtführer durch Sternberg

Immer montags beginnt um 10 Uhr ein geführter Stadtrundgang durch die Sternberger Innenstadt, auf dem selbst Einheimische sicherlich noch etwas Neues entdecken können. Treffpunkt ist auf dem Markt.



Mit Vierbeinern um den See

Eine Hundewanderung rund um den Luckower See findet am Montag, dem 11. September, statt. Während die Vierbeiner durch Wald, Flur und Wasser toben können, gibt es von Hundetrainerin Kerstin Westhoff wertvolle Tipps und Ratschläge rund um den Hund für Herrchen und Frauchen.

Treff ist um 18 Uhr am Parkplatz an der Halbinsel am Luckower See.



Wanderung zum Glasermoor

„Biber und Glashütten – Wanderung zum Glasermoor“ hat Petra Zoschnik ihre Touren überschrieben, die jeden Dienstag und Donnerstag von 10 bis 13 Uhr stattfinden. Die Durchführung wird ab zwei Erwachsene garantiert. Treffpunkt ist in Kritzow bei Langen Brütz die Bushaltestelle. Obolus: neun Euro / Erwachsene, 4,50 Euro / Kind ab sechs Jahre.

Die Wanderer sind zirka drei Kilometer auf einem bequemen, naturbelassenen Weg unterwegs. Es ist eine Tour, bei der es, vor allem für Kinder, immer etwas zu entdecken gibt, sagt Zoschnik. Weitere Informationen online unter: www.petour.de.



Übern See bis nach Groß Raden

„Jetzt fahren wir übern See“ heißt es immer dienstags. Mit dem Fischerboot geht es von Sternberg nach Groß Raden und zurück. Abfahrtzeiten sind 10 und 14 Uhr ab Sternberg, Seestraße 13, sowie 11 und 15 Uhr ab Groß Raden an der Badestelle.



Durch das abendliche Sternberg

Ein zirka eineinhalbstündiger Rundgang durch das abendliche Sternberg mit Jürgen Materlik beginnt am Mittwoch, dem 13. September, um 19.30 Uhr.

Treffpunkt ist an der Stadtkirche. Teilnehmerbeitrag: zwei Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahre sind frei. „Erleben Sie das besondere Flair Sternbergs in den Abendstunden bei einem Rundgang durch die wunderschön restaurierte Altstadt“, lädt der Stadtführer ein.



Auf den Spuren des Bibers im Radebachtal

In Regie der Naturparkverwaltung Sternberger Seenland findet am Donnerstag, dem 14. September, eine geführte Wanderung statt. Mit

einem Ranger sind die Teilnehmer auf dem Rundweg durch das Radebachtal und auf den Spuren des Bibers unterwegs. Das Motto lautet: „Naturnahe Waldwirtschaft und einzigartige Biotope für seltene Arten“.

Treffpunkt ist um 10 Uhr am Bahnhof Blankenberg. Für die rund fünf Kilometer lange Tour sollten drei Stunden eingeplant werden.



Vorbei an Schlössern und Gutshäusern

Ebenfalls am Donnerstag, dem 14. September, wird eingeladen zu einer rund 25 Kilometer langen geführten Radwanderung zum Thema „Schlösser und Gutshäuser – vom Mittelalter bis zur Neuzeit“. Ausgangspunkt ist um 10 Uhr die Rezeption des Sternberger Campingplatzes.

Die Tour führt zunächst zum Reformationsgedenkstein an der Sagsdorfer Brücke. Erster Stopp sind die Salzwiesen bei Sülten.

Am Roten See bei Brüel entlang wird weiter gefahren nach Golchen mit Bauer Korls „Golchener Hof“ und dem Schloss. Die nächsten Gutshäuser befinden sich in Neu und Alt Necheln. Zu beiden Häusern gibt es Interessantes zu berichten. Über die Zwei-Männer-Brücke führt die Fahrt nach Schloss und Park Kaarz, durch das angrenzende Waldgebiet weiter nach Kobrow I mit seinem geologischen Museum und Kobrow II mit dem Kutschenmuseum.

Der Obolus beträgt drei Euro pro Person (für Kurkarteninhaber kostenlos).



Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow

„Auf den Spuren der Eiszeit“ führt Hans-Werner Lübcke am Freitag, dem 15. September, durch das Warnowdurchbruchstal bei Groß Görnow (bei Sternberg). Treffpunkt und Start ist um 17 Uhr am Parkplatz an der Warnow in Groß Görnow. Für diese Rundwanderung müssen ca. 2,5 Stunden einplant werden. Es wird ein Unkostenbeitrag von drei Euro erhoben. An der Brücke Groß Görnow wird die Warnow gequert und diese flussabwärts an der östlichen Seite bis zur Radener Brücke begleitet. „Von dort wird uns der Rückweg am westlichen Ufer der Warnow flussaufwärts über die Slawenburg und den Aussichtspunkt wieder zum Startort führen. Es wird vieles zu erfahren sein über Biber, Steinschläger, Slawen, Eisgletscher und das Durchbruchstal“, kündigt er an.

Zuvor findet bereits um 14.30 Uhr in der Geologischen Landessammlung/ Bohrkernlager (GLS) des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie MV (Brüeler Chaussee 13, Sternberg) eine Führung durch die Geologische Landessammlung statt. Die Führung wird von Dr. Karsten Obst durchgeführt und wird anlässlich des „Tag des Geotops“ veranstaltet.