Rothen : Zu Hause auf dem Dorf - was ist Heimat?

Verein Rothener Hof hatte zur Diskussion eingeladen

von Roswitha Spöhr

22. Juni 2019, 05:00 Uhr

Vor Beginn des Podiums Rothener Hof am Freitagabend galt das Interesse der Ausstellung zur 650-jährigen Ersterwähnung des Ortes Rothen. In Wort und Bild wird der Weg der Entwicklung aufgezeigt. Die Ausstellung kann in nächster Zeit noch im Vereinshaus „Rothener Hof“ besichtigt werden. Der Verein hatte für sein Podium 2019 das Thema „Zu Hause auf dem Dorf“ gesetzt, am Donnerstag zum Film „Der Rosinenberg“ von 1995 und gestern Abend zur Diskussion über Heimat eingeladen.