Kloster Tempzin/Warin : Zur Feier des Tages Johanniskraut

Wie schon im vergangenen Jahr hatten Astrid und Horst Gröger aus Brüel auch zu diesem Johannifest wieder einen Strauß des nach dem Namensgeber des Festes benannten Johanniskrautes in die Tempziner Klosterruine mitgebracht. Sie hatten es zuvor schnell noch an vertrauter Stelle (geheim!) in der Brüeler Umgebung gepflückt. „Wenn man die Blüten zwischen den Fingern zerreibt, färben sich die Finger tiefrot. Ein Symbol für das Blut Jesu“, erzählte Astrid Gröger. Und Ehemann Horst hatte noch eine Flasche selbstgemachten Johanniskraut-Wein mitgebracht. „Schmeckt nach Medizin“, meinten beide.

Das Johannifest in Tempzin begann damit, dass die Brüeler Blasmusiker aufspielten und die Besucher zum Mitsingen und -klatschen animierten. Anastasia nutzte die Gelegenheit, um mit ihrer Berner-Senn-Hündin Alice ein Tänzchen zu wagen – zur Freude der zahlreich erschienenen Gäste.

Pastor Rupert Schröder erzählte dann mehr zum Hintergrund des Festes. Von Johannes dem Täufer, dem zu Ehren das Fest gegen die Angst entstanden sei. „Die Christen feiern am 24. Juni, also zu Johanni (Sonnenwendenfeier), das Licht der Welt, um die bösen Mächte zu vertreiben. Die Germanen – Oberhaupt der germanischen Götterwelt sei Odin (statt Jesus, auch als Wodan bekannt) – fühlten sich den Naturkräften ausgeliefert und wollten diese, Hexen, Teufel, Dämonen, mit einem Feuerzauber vertreiben. Dieses Fest gegen die Angst sei später von der Kirche übernommen und christianisiert worden. „Christus ist Leben, Leben ist das Licht der Menschen“, so die Erklärung des Pastors. Johannes der Täufer, eine Figur aus der Bibel, sei der Vorläufer von Jesus gewesen und werde auch der Rufer zur Buße genannt. Er lebte in der Wüste von Honig und Heuschrecken und hat den Finger auf die Wunden gelegt. Er rief die Menschen auf, sich zu ändern. Dann entzündete der Pastor das Johannifeuer, bevor gegrillt und angestoßen wurde.



Lichtbildervortrag und irische Musik

Auch im Wariner Pfarrgarten wurde nach dem Gottesdienst gemeinsam das Johannifest gefeiert. „Es ist das jährliche Gemeindefest von Warin“, so Pastorin Dorothea Kunert. „Wir haben Berichte von der Partnergemeinde aus den Niederlanden vorbereitet.“ Dem unbeständigen Wetter geschuldet, waren Zelte aufgeschlagen, in denen Kaffee getrunken, Volkslieder gesungen und mit den Kindern gebastelt wurde. Dann gab es noch einen Lichtbildervortrag über die Aktivitäten mit den Partnern in den Niederlanden. Bereits am Vormittag kamen drei Busse an, die im Rahmen des Reise-Sommers Konzerte gaben. Das wiederholte sich am Nachmittag. Gegen 18 Uhr wurde eine Feuerschale entzündet. Dann wurde noch gemeinsam gegrillt. Und zum Schluss gab es Musik mit der Gruppe „Irlichter“, die irische Weisen zum Besten gab.

von Traudel Leske

erstellt am 26.Jun.2017 | 12:00 Uhr