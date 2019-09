von Onlineredaktion pett

03. September 2019, 05:00 Uhr

Ein Hauch aus München weht nach Neukloster. Am 20. September ab 20 Uhr steigt in der Stadthalle Neukloster erstmals ein Oktoberfest. Neben dem Roland-Kaiser- Double Torsten Dehnert sind auch die originalen „Zwiebeltreter“ aus Bayern dabei, kündigt die Stadt an. Karten gibt es im Vorverkauf in der Kultur- und Tourist Information Neukloster, Telefon 038422/44030.