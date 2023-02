Ausgesetzte Katze in einem Tierheim (Symbolbild) Foto: dpa up-down up-down Verjagt und fast verhungert Gnoiener Tierschützer retten Katze in letzter Minute Von Torsten Roth | 06.02.2023, 07:22 Uhr

Hilfe in höchster Not: Eine völlig ausgemergelte und immer wieder vertriebene Katze hat in einer Pflegestation in Gnoien Unterschlupf gefunden: Was dem Tier passiert war.