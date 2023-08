Klimaschutz, der Ausbau des ÖPNV, Kulturangebote für alle Generationen – das sind Themen, die nicht nur Erwachsene interessieren, sondern auch junge Menschen. Bei einer Jugendkonferenz (Juko), veranstaltet vom Landkreis Rostock, haben Jugendliche nun die Möglichkeit, sich zu aktuellen politischen Themen auszutauschen und sich zu engagieren.

Workshops zu unterschiedlichen Themen

Die Juko findet am 9. September in Teterow statt. „Die Teilnehmenden erwartet ein Tag mit vielen Aktionen, politischen Diskussionen und Live-Musik“, kündigt Juliane Hinz, Sprecherin des Landkreises Rostock, an. Mitglieder des Kreistages werden vor Ort sein, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Außerdem soll es verschiedene Workshops in den Bereichen Handwerk, Medien, Selbstfürsorge, Gesellschaft und Demokratie geben, in denen sich die Jugendlichen ausprobieren können.

„Junge Menschen vertreten oft schon eine starke Position und haben eine Haltung zu den Themen unserer Zeit“, sagt Anja Kerl, Sozialdezernentin des Landkreises Rostock. „Es lohnt sich, bei ihnen genauer hinzuhören. Ich möchte junge Menschen ganz explizit dazu ermuntern, sich einzubringen und ihre Meinung in den demokratischen Diskurs einfließen zu lassen.“

Teilnehmen können alle jungen Menschen im Alter von 11 bis 27 Jahren. Die Konferenz beginnt um 11 Uhr und endet 18 Uhr. Veranstaltungsort ist das ehemalige OGS-Gelände in Teterow, in der Malchiner Straße 90.

Anmeldung online oder via Jugendclub

Die Juko beginnt mit einer Sternfahrt per Bus auf sechs Routen zum Veranstaltungsort in Teterow. Die Routen verlaufen über die Orte Laage-Gnoien,-Altkalen-Teterow (Tour 1); Sanitz-Teterow (Tour 2); Gelbensande-Dummerstorf-Teterow (Tour 3); Neubukow-Kröpelin-Bad Doberan-Satow-Teterow (Tour 4); Schwaan-Bützow-Lüssow-Güstrow-Teterow (Tour 5); Zehna-Krakow am See-Lalendorf-Teterow (Tour 5).

„Am besten ist es, eine Teilnahme über den eigenen Jugendclub anzumelden“, empfiehlt Charlotte Hunz vom Verein Jugendring Landkreis Rostock. Generell werden alle Jugendlichen gebeten, sich vorab anzumelden. Möglich ist das entweder über den örtlichen Jugendclub oder online auf der Website https://sites.google.com/view/juko2023/start.