Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist eine Vulva.

Ob Kakteen, Kunstwerke oder Kritzeleien auf Schultischen und Fahrstuhltüren – überall sehen wir phallische Objekte und erkennen sie als solche. Die Form ist simpel und uns seit Kindertagen bekannt. Bei Vulven hingegen könnte man fast glauben, sie seien erst vor Kurzem erfunden worden – ebenso wie die weibliche Lust. Es gibt einiges aufzuholen: In den sozialen Medien findet sich mittlerweile eine Sammlung gemalter Vulva-Porträts, in Workshops entstehen Gipsabdrucke der eigenen Vulva, und bei etsy findet man nicht nur Kerzen und Seifen, sondern auch Salzstreuer in Form weiblicher Genitalien. Was kommt als nächstes? Die Normalisierung!



Wer mit geschultem und neugierigem Blick durch die Welt geht, sieht Vulven überall. Am Wegesrand nehmen wir organisch geformte Astlöcher und abgebröckelten Putz an Häuserwänden auf einmal anders wahr, uns begegnen Taschen, Blumen und Madonnastatuen (ja, wirklich!) in Vulva-Form. Wieso das so ist? Weil wir immer nach dem Ausschau halten, was wir kennen und sehen wollen!



Buchvorstellung mit viel PowerPoint-Material & Comedy, 100 % pornofrei, aber sehr heiter, informativ und trotz keiner einzigen „echten“ Abbildung sehr anschaulich.



Lisa Frischemeier lebt in Berlin und steht regelmäßig als Stand-up-Comedienne auf der Bühne. Unter anderem hostet sie die feministische Show ›Witch Hunt‹. Ihre Comedy wurde schon als »dark«, »edgy« und »sehr verstörend« beschrieben – alles von Leuten, die generell schockiert und überrascht sind vom Konzept Frau.

Eintritt: Festivaltickets für die »Terra Rossa« Kulturwoche gibt es im Vorverkauf im Freigarten des Peter-Weiss-Haus e.V. (Doberaner Straße 21, Rostock). Öffnungszeiten: Montag - Sonntag ab 15 Uhr



Eintritt: unter 27 Jahren frei, ab 27 Jahren: 5 €



Altersabhängige Preisgestaltung der »Terra Rossa« Kulturwoche: Kombiticket für die gesamte Kulturwoche: 27 Jahre und älter: 35 €, 18 - 26 Jahre Eintritt frei (Pfand für Festvalbändchen 20 €, Ausweiskontrolle), unter 18 Jahr freier Eintritt (Ausweiskontrolle) - Näheres dazu unter www.terra-rossa.net



Ort: Literaturhaus Rostock (im Peter-Weiss-Haus) Doberaner Str. 21, 18057 Rostock



Das Gesamtprogramm der Kulturwoche Terra Rossa finden Sie online.

In Kooperation mit dem IFC Rostock e.V.

Dieser Text wurde erstellt von:

Virginie Vökler

Literaturhaus Rostock e.V.