Die Freiluft-Lesebühne terrain vague begibt sich auf freie Flächen in und um Rostock. Autor:innen aus Rostock und Mecklenburg-Vorpommern tragen in einem etwa 1-stündigen Programm Kurzgeschichten, Lyrik und Prosaausschnitte vor. Das Publikum macht es sich auf selbst mitgebrachten Decken bequem. Das Setting ist stets mehr oder weniger gleich, die Atmosphäre von Ort zu Ort anders.



Parallel zur Lesung entsteht ein frei-aus-der-luft-text im Stil eines Cadavre Exquis: Alle dürfen mitschreiben und kleine Textstücke anfügen, ohne zu wissen, was in den vorhergehenden Abschnitten steht. Am Ende wird der frei-aus-der-luft-text in seiner Gänze enthüllt und vorgelesen.





Instagram: terrainvague.freilufttexte

Webseite: https://www.everestgirard.de/terrainvague.html

Kontakt: terrainvague (at) gmx(dot)de



Eintritt frei

Ort: Kulturhof Letschow, In d. Klink 41, 18258 Schwaan



»terrain vague« ist eine unabhängige Lesereihe in Kooperation mit dem Literaturhaus Rostock.

Dieser Text wurde erstellt von:

Virginie Vökler

Literaturhaus Rostock e.V.