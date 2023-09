Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Die Natur vor der Haustür mit Kindern zu entdecken, ist wunderbar. Doch:



• Wie eigne ich mir Fachwissen zu Pflanzen und Tieren an, ohne mich zu verzetteln oder in der Informationsflut unterzugehen?



• Wie übersetze ich das Fachwissen in Kindersprache? Wie erkläre ich kindgerecht?



• Wie kann ich die Neugier der Kinder wecken und in ein Naturthema einführen?



• Wie lassen sich Spiele entwickeln, mit denen ich Naturwissen unterschwellig vermitteln kann?



All diesen Fragen gehen wir in der Fortbildung auf den Grund. Wir recherchieren exemplarisch zu den Themen Spatz und Kastanie in Büchern und Zeitschriften nach Hintergrundwissen und entwickeln darauf basierend gemeinsam Spielideen, mit denen sich das Wissen vermitteln lässt: zum Beispiel Forscheraufträge und Experimente, Zählreime und Fingerspiele, Bewegungsspiele, Brettspiele und viel-leicht sogar ein Theaterstück. Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Sie werden flexibler im kreativen Denken und können die erlernte Methodik später auf jedes beliebige Naturthema anwenden.





Ort: Literaturhaus Rostock

Anmeldung: kipro@literaturhaus-rostock.de

Teilnahme frei

Dieser Text wurde erstellt von:

Virginie Vökler

Literaturhaus Rostock e.V.