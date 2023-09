Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Otfried Preußler: Ich bin Krabat

Dokumentation von Thomas von Steinaecker

ARTE/ZDF 2023, 52 min.





Mit über 50 Millionen verkauften Büchern ist Otfried Preußler einer der erfolgreichsten deutschen Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Kinderbuchklassiker wie »Der Räuber Hotzenplotz« und »Die kleine Hexe« werden heute noch gelesen und geliebt. Wenig bekannt ist die tragische Lebensgeschichte des Autors, der von Kriegserlebnissen traumatisiert war und Jahre in russischer Gefangenschaft durchlebte.



Der Film vermittelt die bewegende Geschichte Preußlers und den Versuch, seine Erlebnisse in »Krabat« zu verarbeiten. Der Schriftsteller Thomas von Steinaecker zeigt als Regisseur der Dokumentation eine bisher unentdeckte Seite des berühmten Kinderbuchautors.







Ausstrahlung auf ARTE: 02.10.23 um 22.05 Uhr und bis zum Jahresende auf arte.tv.

Nach dem Film: Gespräch mit Prof. Carsten Gansel, Verfasser von »Kind einer schwierigen Zeit: Otfried Preußlers frühe Jahre« (Galiani Berlin, 2022)



Eintritt frei

Ort: Literaturhaus Rostock (im Peter-Weiss-Haus), Doberaner Str. 21, 18057 Rostock







In Kooperation mit ARTE, Kulturpartner des Netzwerks der Literaturhäuser.

Dieser Text wurde erstellt von:

Virginie Vökler

Literaturhaus Rostock e.V.