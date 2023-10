Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Mai 1973: David Bowie steigt in Warschau aus dem Zug, betritt einen Buchladen und kauft Platten mit polnischer Volksmusik, die ihn später zum Song »Warszawa« inspirieren.







Diese wahre Begebenheit bringt im Roman eine Lawine an Verwechslungen und skurrilen Verwicklungen ins Rollen: Der Inhaber der Buchhandlung glaubt, in Bowie seinen Erzfeind zu erkennen, der sensible Polizist Krętek hält den jungen Mann mit der Haartolle für den »Damenwürger«, der gerade die Stadt in Angst und Schrecken versetzt. Mittendrin: die Buchhändlergehilfin Regina, frisch von der Uni verwiesen, die gegen ihre Mutter rebelliert und dringend einen Verehrer loswerden will …







Ein ungeschöntes Gesellschaftsbild des polnischen Alltags der 1970er Jahre, in dem Pop und Sozialismus aufs Komischste kollidieren!







Dorota Masłowska, geboren 1983 in Wejherowo (Polen), wurde in Anfang der 2000er Jahre mit ihrem Debütroman »Schneeweiß und Russenrot« über Nacht zur Star-Autorin. Der Roman beschreibt die Situation der Jugend im postkommunistischen Polen, wurde in mehr als zehn Sprachen übersetzt und mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet (gemeinsam mit ihrem Übersetzer Olaf Kühl). Masłowska schreibt Prosa und Theaterstücke und lebt als scharfsichtige Beobachterin der polnischen Gegenwart mit ihrer Tochter in Warschau.







Olaf Kühl ist Übersetzer, Schriftsteller und Osteuropa-Experte. Von 1996 bis 2021 war er Russlandreferent des Regierenden Bürgermeisters von Berlin. Zuletzt erschien »Z. Kurze Geschichte Russlands, von seinem Ende her gesehen« (Rowohlt Berlin, 2023).







Eintritt: Vvk. 7 € zzgl. Gebühr (bei mvticket.de/Pressezentrum) | AK 10 €







Für Studierende gilt das Kulturticket des AStA. (Die Anzahl der kostenfreien Plätze ist limitiert, wir bitten um rechtzeitige Anmeldung: reservierung@literaturhaus-rostock.de)







Ort: Literaturhaus Rostock (im Peter-Weiss-Haus), Doberaner Str. 21, 18057 Rostock







»Souvenir« setzt Literatur und kulturelle Gedächtnisprägungen in Beziehung zur kriegserschütterten Gegenwart in Europa. Bis Ende 2023 treten 30 Autor:innen aus Mittel- und Osteuropa in Literaturhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf. Sie bringen jeweils ein persönliches Souvenir mit, das in ihr Schreiben einführt und dem Publikum zugleich literarisch-geografische Räume öffnet.



Mehr zur Reihe und alle bisherigen Souvenirs unter literaturhaus-stuttgart.de/souvenir.html







Die Reihe »Souvenir« ist ein Projekt des Literaturhaus Stuttgart in Kooperation mit dem Netzwerk der Literaturhäuser, der Bundeszentrale für politische Bildung und mit freundlicher Unterstützung der Ernst Klett AG.



Dieser Text wurde erstellt von:

Virginie Vökler

Literaturhaus Rostock e.V.