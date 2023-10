Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Was wollen wir schenken, schon in 12 Tagen? Wovon lassen wir lieber die Finger? Und wie ist man noch mal anderer Meinung als das Gegenüber, ohne sich dabei in der Luft zu zerreißen? Wie geht Humor nicht nur im Konsens, sonderen auch im Dissens? Alles wichtige Fragen, nicht nur, aber auch zur Weihnachtszeit.







Antworten und zur Nachahmung empfohlene gewaltfreie, dabei durchaus scharfzüngige Kommunikation gibt es im erprobten Literaturformat 3 zu 3: Drei passionierte Leser:innen (Martina Bade (Leiterin der Stadtbibliothek Rostock), Emily Grunert (freie Mitarbeiterin am Literaturhaus Rostock, Autorin) und Stefan Härtel a.k.a. Bookster HRO (Buchblogger)) unterhalten sich über drei Bücher, die alle im Vorfeld gelesen haben-erfahrungsgemäß die einen mit mehr, die anderen mit weniger Freude. Außerdem bringen alle drei ihre persönlichen und unumstrittenen Buchempfehlungen mit, die man nahezu bedenkenlos unter den Baum legen kann. Für alle Fälle: Büchertisch vor Ort.







Eintritt: Vvk. (Pressezentrum/mvticket.de): 5€ zzgl. Gebühr, AK: 7€ erm. 5€







Für Studierende gilt das Kulturticket des AStA. (Die Anzahl der kostenfreien Plätze ist limitiert, wir bitten um rechtzeitige Anmeldung: reservierung@literaturhaus-rostock.de)







Ort: Literaturhaus Rostock (im Peter-Weiss-Haus), Doberaner Str. 21, 18057 Rostock







Eine Kooperationsveranstaltung mit der Stadtbibliothek Rostock.



Dieser Text wurde erstellt von:

Virginie Vökler

Literaturhaus Rostock e.V.