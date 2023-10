Mehr Informationen: Dieser Artikel stammt aus unserer Rubrik „Wir von hier“ größer als Größer als Zeichen Dies ist ein Beitrag aus der Rubrik “Wir von hier” – das Vereinsportal, dem Online-Auftritt für Vereine und am Gemeinwohl orientierte Organisationen aus der Region. Der Artikel wurde von unserer Redaktion freigegeben, für die Richtigkeit aller Angaben übernehmen wir keine Gewähr. Mehr Infos auf der Wir-von-hier-Seite.

Ja, es ist schon wieder WeihnachtsHausLese. Und wie jedes Jahr wird der Möckelsaal dafür opulent dekoriert mit zwei kleinen Tischdecken und einer Weihnachtskugel. Wir freuen uns darauf, dass Tobi am Klavier die Melodien anstimmen wird, die zu Weihnachten aus den Kehlen unserer älteren Familienmitglieder gepresst, nicht ganz so schön klingen. Wir hoffen, dass Jens nicht noch mal versucht, seinen Weihnsachts-HipHop zu stammeln, und ansonsten gibt es natürlich: Texte und Lieder, selbst geschrieben, selbst vorgelesen oder auch selbst vorgesungen - Weihnachten ist schließlich das Fest des Bastelns und der Handarbeit! Nieder mit dem Kommerz und der Massenware! Wer auch selbst vorlesen oder musizieren will, der meldet sich bei Jens: dschenzone@gmx.de





Eintritt frei





Ort: Literaturhaus Rostock (im Peter-Weiss-Haus), Doberaner Str. 21, 18057 Rostock



Dieser Text wurde erstellt von:

Virginie Vökler

Literaturhaus Rostock e.V.