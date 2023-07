Die Rauchwolken waren über dem Stadtgebiet Wittenburg gut zu sehen. Foto: Thorsten Rosanski up-down up-down Rauchwolken Brand zerstört Dachstuhl von McDonalds in Wittenburg – Filiale an A24 bleibt vorerst geschlossen Von Silke Roß | 09.07.2023, 10:48 Uhr

In Wittenburg waren am Sonnabend Nachmittag Rauchwolken über dem Gewerbegebiet zu sehen. Ursache war ein Feuer bei McDonald‘s. Was bisher bekannt ist.