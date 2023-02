Das Unfallauto am Mittag in Valluhn. Bei dem Unfall starben drei Menschen. Foto: Tilo Röpcke up-down up-down Schwerer Unfall bei Valluhn Drei Tote nach schwerem Unfall bei Valluhn Von Mayk Pohle | 18.02.2023, 17:29 Uhr

So einen schweren Unfall mit gleich drei Toten hat es im Landkreis lange nicht mehr gegeben. Es geschah am Sonnabendmittag in Valluhn.