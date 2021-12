Protest gegen Impfpflicht : 1400 Teilnehmer demonstrieren in Schwerin – weitere im Landkreis

Die Zahl der Demonstranten am Montagabend war überraschend hoch. Vereinzelte Aktionen störten den sonst friedlichen Protest

Schwerin | Wieder versammelten sich am Montag hunderte Menschen in Schwerin, um gegen die Impfpflicht zu demonstrieren. Wieder waren es mehr als erwartet. Schätzungsweise 1400 Teilnehmer zogen vom Südufer des Pfaffenteichs durch die Innenstadt. Der Veranstalter hatte zuvor noch mit bis zu 600 Teilnehmern gerechnet. Lesen Sie auch: 2900 Rostocker gehen gegen C...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.