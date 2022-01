Corona-Lage in Schwerin : 142 Neuinfektionen seit Sonnabend

Die Infektionsinzidenz liegt weiter über 500. Offene Impftermine im Januar bekanntgegeben.

von Marco Dittmer

17. Januar 2022, 22:01 Uhr

Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Montag 39 und am Wochenende 103 Neuinfektionen gemeldet, darunter zahlreiche Einzelinfektionen an Schulen und Kitas. Damit gibt es in der Landeshauptstadt 704 aktive Infektionen. Die Infektionsinzidenz sinkt leicht auf 509,4. Neun Personen müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden.

Offene Impftermine im Januar

Auffrischimpfungen sind während der terminoffenen Aktionen ab sofort entsprechend der StiKo-Empfehlung bereits nach drei Monaten möglich. Bei Auffrischimpfungen wird für über 30-Jährige der Impfstoff Moderna eingesetzt, so das Schweriner Impfzentrum. Weitere terminoffene Impfaktionen sind geplant am Freitag, 21. und 28. Januar von 12 bis 19 Uhr in der Sport- und Kongresshalle.

Der Impfstützpunkt im Schlossparkcenter hat ebenfalls am 21., 22., 28. und 29. Januar von 12 bis 19 Uhr ohne Terminanmeldung geöffnet. Außerhalb der offenen Impftermine ist eine Terminbuchung über die landesweite Terminhotline unter 0385 20271115 erforderlich.

Immer mittwochs: Separate Termine für 5- bis 11-Jährige

Das Schweriner Impfzentrum bietet individuelle Impfangebote für die 5- bis 11-Jährigen entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission an. Dazu wurden separate Termine für den Impfstützpunkt im Schlossparkcenter für die Terminbuchung an der Terminhotline des Landes unter 0385 20271115 freigegeben. Sie sind ausschließlich dieser Altersgruppe vorbehalten und werden mit Kinderärzten besetzt. Die Impfungen finden jeweils mittwochs von 10 bis 18 Uhr im Impfstützpunkt Schlossparkcenter statt. Die nächste Termine dafür sind am 19. und 26. Januar. Ältere Geschwisterkinder und Eltern können terminfrei mitgeimpft werden.