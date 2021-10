Retgendorf : 15. Pflanzen-Tauschbörse mit frischen Backwaren bereichert

Es gab Zwiebelkuchen und Gewürzbrot aus dem neuen Lehmbackofen.

Retgendorf | Diesmal standen nicht die Pflanzen im Mittelpunkt. Die meist jungen Besucher hatten vielmehr sehr großes Interesse an der Überraschung, die sich die Gartenfreunde zur 15. Pflanzen-Tauschbörse in Retgendorf ausgedacht hatten. Und das war ein selbst gefertigter Lehmbackofen. Mitglieder des Vorstandes hatten, zusammen mit anderen Mitgliedern, in...

