Schwerin : 16-Jähriger zeigt sich selbst an

von Onlineredaktion SVZ

23. November 2018, 23:00 Uhr

Im Beisein seiner Mutter hat sich ein 16-Jähriger bei der Polizei selbst angezeigt. Der junge Mann habe am 12. November gegen 17 Uhr am Seiteneingang eines Einkaufszentrums mit Betäubungsmitteln gehandelt. In diesem Zusammenhang kam es zu einem Körperverletzungsdelikt. Der 16-Jährige geriet mit einem noch unbekannten Mann erst verbal und dann körperlich aneinander. Der Beschuldigte drehte dem Geschädigten den Arm derart nach hinten, dass ein lautes Knacken zu vernehmen war. Der 16-Jährige lief danach Richtung Marienplatz davon. Die Kripo sucht nun den Geschädigten. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 0385/5180-1335 oder 5180-1550 entgegen.