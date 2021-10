Schwerin : 21 Fälle am Dienstag gemeldet: Corona-Ampel zeigt wieder auf Gelb

Ansteckungen mit dem Covid-Virus an mehreren Schweriner Schulen.

Schwerin | In Schwerin zeigt die Corona-Ampel seit dem Dienstag erneut auf Gelb. 21 neue Erkrankungs-Fälle wurden gemeldet, am Tag zuvor waren es 18. Ein Schweriner starb an den Folgen von Corona, teilte Oberbürgermeister Rico Badenschier am Dienstagnachmittag mit. Keine Quarantäne für Klassen angeordnet Betroffen sind mehrere Schweriner Schulen. Jeweils e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.