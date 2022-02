Corona-Lage in Schwerin : 265 Neuinfektionen am Mittwoch – Pflegeheime betroffen

Das Schweriner Gesundheitsamt zählte wieder Hunderte neue Covid19-Fälle. Darunter sind Folgeinfektionen im Sozius Pflegeheim Lankow und im Awo Pflegeheim Schelfwerder

Schwerin | Dem Gesundheitsamt in Schwerin sind am Mittwoch 265 Neuinfektionen gemeldet worden, darunter Infektionen in der Kita Kinderland sowie Folgeinfektionen im Sozius Pflegeheim Lankow und im Awo Pflegeheim Schelfwerder. Die Infektionsinzidenz klettert leicht auf 1653,6 Fälle je 100.000 Einwohner. Derzeit gibt es in der Landeshauptstadt 3341 aktive Infektio...

