Corona-Lage in Schwerin : 3626 Schweriner mit Corona in Quarantäne

Die Omikron-Welle sorgt weiter für hohe Infektionszahlen. Am Dienstag meldete das Gesundheitsamt wieder eine hohe Zahl von Ansteckungen.

Schwerin | Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Mittwoch 263 Neuinfektionen gemeldet, darunter in der Kita „Zwergenhaus“. Die Sieben-Tage-Infektionsinzidenz liegt bei 1500,9 Fällen je 100.000 Einwohner. Damit gibt es in der Landeshauptstadt 3626 aktive Infektionen. Seit Pandemiebeginn haben sich insgesamt 13.385 mit dem Virus infiziert. 20 Schweriner werden a...

