Schwerin : 67 neue Corona-Fälle am Donnerstag

Die Infektionsinzidenz in der Landeshauptstadt steigt auf 434,1. Mobile Impf-Teams kommen nächste Woche ins Mueßer Holz und nach Warnitz.

von Christian Koepke

13. Januar 2022, 19:12 Uhr

Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Donnerstag 67 Corona-Neuinfektionen gemeldet, darunter einzelne Fälle in Schulklassen und Kita-Gruppen. Damit gibt es nach Angaben der Stadt derzeit 618 aktive Infektionen in der Landeshauptstadt. Die Infektionsinzidenz steigt auf 434,1.

In Schwerin gelten vorerst weiterhin die Regeln der Schutzstufe Rot

Laut Stadt gelten in Schwerin vorerst weiterhin die Regeln der Schutzstufe Rot. Die Schwimmhalle auf dem Großen Dreesch ist für das Bevölkerungsschwimmen seit Montag geschlossen. Das Schulschwimmen und vereinsbasierter Schwimmsport finden nach den geltenden Corona-Regeln weiterhin statt. Das Kulturforum Schleswig-Holstein-Haus und der Speicher bleiben für den Publikumsverkehr geschlossen, die Stadtbibliothek ist geöffnet.

Zwei zusätzliche offene Impfaktionen in den Stadtteilen

Der Schweriner Impfstützpunkt schickt in der kommenden Woche seine mobilen Teams zu offenen Impfaktionen in die Stadtteile Mueßer Holz und Warnitz. Die Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen für Personen ab zwölf Jahren finden am Mittwoch, 19. Januar, von 14 bis 19 Uhr im Bildungs- und Bürgerzentrum Campus am Turm in der Hamburger Allee 124 sowie am Donnerstag, 20. Januar, von 14 bis 19 Uhr im Rewe-Markt am Margaretenhof statt. Für die Impfungen stehen die Impfstoffe Moderna und Biontech zur Verfügung.

Offene Impfangebote in Kongresshalle und Schlosspark-Center

Weitere terminoffene Impfaktionen in der Sport- und Kongresshalle sind an den Freitagen, 14., 21. und 28. Januar, jeweils von 12 bis 19 Uhr geplant. Der Impfstützpunkt im Schlosspark-Center ist ebenfalls an den Freitagen, 14., 21. und 28. Januar, sowie an den Sonnabenden, 15., 22. und 29. Januar, jeweils von 12 bis 19 Uhr ohne Terminanmeldung geöffnet. Außerhalb der offenen Impftermine ist eine Terminbuchung über die landesweite Terminhotline unter der Nummer 0385 20271115 erforderlich.

Immer mittwochs: Separate Termine für Fünf- bis Elfjährige

Entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission macht das Schweriner Impfzentrum individuelle Impfangebote für Fünf- bis Elfjährige. Dazu wurden separate Termine für den Impfstützpunkt im Schlosspark-Center für die Terminbuchung an der Hotline des Landes unter 0385 20271115 freigegeben. Sie sind ausschließlich dieser Altersgruppe vorbehalten und werden mit Kinderärzten besetzt. Die Impfungen finden jeweils mittwochs von 10 bis 18 Uhr im Stützpunkt Schlosspark-Center statt. Die nächsten Termine sind am 19. und 26. Januar. Ältere Geschwisterkinder und Eltern können terminfrei mitgeimpft werden.