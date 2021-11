Corona in Schwerin : 69 neue Corona-Fälle: Inzidenz steigt in Schwerin auf 165

Die Stadt reagiert auf neuen Höchststand: Ab Freitag gilt 2G-Regel in allen städtischen Kultureinrichtungen. Das Impfzentrum in der Kongresshalle fährt wieder hoch und bereitet sich auf 2000 Impfungen pro Woche vor.

Schwerin | Mit 69 Corona-Fällen, die dem Schweriner Gesundheitsamt am Dienstag gemeldet wurden, erreicht die Landeshauptstadt einen neuen Höchststand in der 7-Tage-Inzidenz: Sie liegt in Schwerin jetzt bei 165. Das ist zwar noch weit unter dem bundesweiten Inzidenzwert von 312,4. „Aber das diffuse Infektionsgeschehen hat jetzt auch Schwerin erreicht“, sagte Ober...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.