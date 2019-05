Schwerin : 78 499 Schweriner haben die Wahl zwischen 198 Kandidaten

Drei Wahlbereiche und insgesamt 71 Stimmbezirke in der Landeshauptstadt

von Bert Schüttpelz

25. Mai 2019, 16:00 Uhr

Zur Kommunalwahl am morgigen Sonntag treten in der Landeshauptstadt 195 Kandidaten von sieben Parteien – CDU, Linke, SPD, B90/Grüne, AfD, FDP und Die Partei – sowie zwei Wählergruppen – Aktionsgruppe Stadt und Kulturschutz und Wählergemeinschaft Unabhängige Bürger – sowie drei Einzelkandidaten an, die sich um die Plätze in der Stadtvertretung bewerben. Es gibt drei Wahlbereiche und insgesamt 71 Stimmbezirke. Gewählt werden 45 Mitglieder der neuen Stadtvertretung. Stimmberechtigt sind laut Wahlbehörde 78 499 Schweriner, die 16 Jahre und älter sind.

Zur zeitgleich durchgeführten Europawahl, an der EU-Bürger ab 18 Jahren teilnehmen dürfen, treten 40 Parteien und Wählergruppen an. Stimmberechtigt sind in Schwerin für die Wahl des Europaparlaments rund 76 000 Bürger.

In Schwerin gibt es 59 Wahllokale. Mit der Wahlbenachrichtigung hat jeder Wahlberechtigte auch die Information bekommen, wo genau sich sein Wahllokal befindet. Die Abstimmungsstätten öffnen am Sonntag, 26. Mai, von 8 bis 18 Uhr. Mitzubringen sind zur Wahl die Wahlbenachrichtigung und der Personalausweis.

Mehr als 11 700 Schweriner haben Wahlscheine beantragt, um ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Dafür waren zwölf Briefwahllokale im Stadtgebiet eingerichtet. Nach Paragraf 20 der Landes- und Kommunalwahlordnung werden verlorene Wahlscheine nicht ersetzt. Versichert jedoch eine wahlberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, so kann ihr bis zum Tag vor der Wahl, also noch bis zum heutigen Sonnabend 12 Uhr, ein neuer Wahlschein mit einer neuen Nummer erteilt werden.

Die Auszählung der Stimmen sowohl für die Europa- als auch für die Kommunalwahl erfolgt öffentlich in den Wahllokalen.