Wohnen in Schwerin : Abrisshammer „Thommynator“ verschlingt Lebensgeschichten

Abbruch von Wohnhäusern auf dem Dreesch faszinieren etliche Schaulustige. Einige blicken aber auch wehmütig auf die bröckelnden Mauern. Sie üben Kritik an der Schweriner Wohnungsgesellschaft.

Schwerin | Ingrid Borawski blutet das Herz. Jedes Mal, wenn sie an der Abrissstelle in der Pankower Straße vorbeigeht, denkt sie sich, „wie furchtbar". 30 Jahre lebt die 81-Jährige auf dem Dreesch. „Hier war mal so viel los. Mittlerweile ist hier kein Leben mehr“, schimpft die Seniorin. Und mit ihr stimmen andere Passanten ein. Wehmütig blickt sie auf den Bagger...

