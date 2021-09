SVZ-Lehrstellentag : Technik von Airsense Analytics in Schwerin ist weltweit gefragt

Die Firma stellt Messgeräte her, die schon bei Olympischen Spielen und auf der ISS eingesetzt wurden. Am 7. September präsentiert sich das Unternehmen beim SVZ-Lehrstellentag in der Alten Druckerei.

Schwerin | Handwerkliches Geschick brauche schon, wer bei Airsense Analytics arbeite, sagt Alexander Klatt. Und technisches Verständnis. Der 22-Jährige hat beide Talente. Klatt macht bei der Firma im Schweriner Technologie- und Gewerbezentrum eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Airsense stellt Apparate her, die gefährliche Substanzen aufspür...

