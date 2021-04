Am Schweriner See : Abriss der Gaststätten-Ruine „Zur Fähre“ könnte bald starten

Investor hat alle Unterlagen eingereicht, die Stadt will das Verfahren für den Bebauungsplan auf den Weg bringen.

Schwerin | Diese Ruine kann nur noch weggerissen werden: Das Dach ist eingestürzt, die Fenster sind zerschlagen, die Türen vernagelt. Wer von Raben Steinfeld kommend in die Landeshauptstadt will, sieht wegen der Umleitung über die Alte Crivitzer Landstraße als Erstes einen Schadfleck: das ehemalige Restaurant „Zur Fähre“ direkt am Südzipfel des Schweriner Sees. ...

