Zikita-Bastelprojekt : Alte Zeitungen werden zu Osterhasen

Die Regenbogenkinder der Kita Mosaik waren kreativ und haben sich für die Osterzeit etwas ausgedacht.

Schwerin | Ein breites Grinsen im Gesicht und ein gebastelter Osterhase aus alten Zeitungen in der Hand. Die Kinder der Gruppe Regenbogenkinder aus der Kita Mosaik in Neu Zippendorf zeigen stolz, was sie im Zuge des SVZ-Zikita-Bastelprojekts für die Osterzeit selbst gestaltet haben. Bestens ausgestattet sind sie nun also für das anstehende Osterfest....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.