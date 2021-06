Schwerin : Am Wochenende ist Badestart im Freibad Kalkwerder

Freibäder in Schwerin dürfen offiziell wieder öffnen. Das Freibad Kalkwerder startet aber erst am 5. Juni wieder.

Schwerin | Die sommerlichen Temperaturen in Schwerin steigen und die ersten Badegäste tummeln sich wieder an den Seen. Seit Sonnabend dürfen die Freibäder sowie Schwimm- und Badeteiche in der Landeshauptstadt für den Publikumsverkehr wieder öffnen. Das Freibad Kalkwerder öffnet aber erst am kommenden Wochenende seine Pforten. Das Freibad Kalkwerder öffnet am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.