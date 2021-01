Stralendorf und Pampow : Startschuss für digitales Lernen zu Hause

120 Tablets bekommt das Amt Stralendorf für Schulen in Stralendorf und Pampow.

Stralendorf | Das Warten hat ein Ende. Die Tablets sind da. Am Dienstag wurden die 120 iPads für das Gymnasiale Schulzentrum in Stralendorf und die Grundschule Pampow an das Amt Stralendorf übergeben. Der Kommunalservice Mecklenburg (KSM) hatte als Dienstleister die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.